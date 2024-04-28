Кто-то же должен им объяснить, что они хохлы, а никакие не русские...

Владимир Росс

Ну вот, тут и гадать не надо, а почему в РФ "типа говорят", что не надо никаких агитаций: читайте статью. Автору без разницы, что он видит и читает тексты таких же как он, но со стороны укров (возможно и не укров, а дальних иностранцев или русофобов в самой РФ из числа приехавших в РФ иностранцев) : но он готов всех миллионов населения укры вписать в русофобов! Автор явно из тех, которые ненавидят любого украинца = и такие люди как раз в интернете ранее и устраивали всякие оскорбления именно людей, а не политику фашизма: хреновые агитаторы, но как провокаторы на скандал явно подходят. Такой тип людей встречается в РФ не редко: с родственниками поругаются, а потом их так ненавидят, что даже не общаются годами, бывает даже до ухода из жизни. Плохо, когда такому типу людей получается иметь доступ ораторствовать как раз на тему недружбы. А в реалиях современного мира, думается, такие люди просто могут отрабатывать именно тему ввоза иностранцев в РФ, везде утверждая, что все жители украинских территорий являются "хохлами" (их термин, означающий всех говном), которых надо уничтожать (ненавидеть = то же самое), изгонять: ведь нормальные из них люди ведь станут в РФ затем жить и не дадут иностранцам заполонить РФ, сделав иностранцам чёткую конкуренцию. Да, вот вам и причины, а почему агитации нет нормальной, но есть агитация на разлад, на оскорбление всех украинцев (бывших и сегодня попадающих на территорию РФ). И такие люди утверждают, что они им не нужны, не нужна им украина (территории этой украины), как им не родные (всем известно, что это часть русского народа, всегда часть русского мира) им. А нормальную агитацию сделать не судьба?? Ума хватает только на оскорбление и разлад, да на отказ от территорий всегда принадлежавших к русскому миру??