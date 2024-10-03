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Пронедра

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Привычка после душа расскажет о многом: она может говорить о низком интеллекте женщины или о ее креативности

Привычка после душа расскажет о многом: она может говорить о низком интеллекте женщины или о ее креативности

Привычка после душа расскажет о многом: она может говорить о низком интеллекте женщины или о ее креативности Ольга БезродняяПривычка оставлять ванную после душа может многое рассказать о человеке — его характере, поведении и даже уровне интеллекта.

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