Привычка после душа расскажет о многом: она может говорить о низком интеллекте женщины или о ее креативности Ольга БезродняяПривычка оставлять ванную после душа может многое рассказать о человеке — его характере, поведении и даже уровне интеллекта.
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