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Свежий драйвер Nvidia GeForce в некоторых случаях заставляет мониторы мерцать

Свежий драйвер Nvidia GeForce в некоторых случаях заставляет мониторы мерцать

Есть решение, но не для всех Свежий драйвер Nvidia GeForce Game Ready Diver 616.56, который существенно повышает производительность видеокарт, но не в играх, оказалось, имеет проблему.

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