Чуда не будет: чем опасны средства для омоложения из интернет-магазинов

Домашнее использование средств для омоложения из интернет-магазинов может привести к повреждению кожи, аллергическим реакциям и изменению контуров лица.
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