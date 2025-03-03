Из крупных банков отток депозитов населения в январе был у «Сбера» и Дом.pф

Рынок срочных депозитов населения в январе этого года вырос почти на 900 млрд рублей, в то время как в январе прошлого года рост составил чуть больше 600 млрд рублей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ.
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