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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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УГМК продлил соглашение с Алекс Бентли на два года

Бентли (34 года, 170 см) выступает за УГМК с 2021 года. В прошедшем чемпионате разыгрывающая стала самым результативным игроком клуба, набирая в среднем 12,2 очка за матч (а также 2,2 подбора и 3,7 передачи), и была выбрана в символическую пятерку Премьер-лиги.

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