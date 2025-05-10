УГМК продлил соглашение с Алекс Бентли на два года

Бентли (34 года, 170 см) выступает за УГМК с 2021 года. В прошедшем чемпионате разыгрывающая стала самым результативным игроком клуба, набирая в среднем 12,2 очка за матч (а также 2,2 подбора и 3,7 передачи), и была выбрана в символическую пятерку Премьер-лиги.