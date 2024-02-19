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Военнослужащие ВС РФ получили письма со словами поддержки от школьников

Военнослужащие ВС РФ получили письма со словами поддержки от школьников

Учащиеся школы при посольстве США написали российским военнослужащим письма со словами поддержки, которые были доставлены в блиндажи и прочие позиции артиллеристов Вооруженных сил России под Приютным на южнодонецком направлении.

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