Военнослужащие ВС РФ получили письма со словами поддержки от школьников

Учащиеся школы при посольстве США написали российским военнослужащим письма со словами поддержки, которые были доставлены в блиндажи и прочие позиции артиллеристов Вооруженных сил России под Приютным на южнодонецком направлении.
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