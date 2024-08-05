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Регионы России

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Россиянин побывал в Пакистане и описал местных женщин словами «редко увидите даже глаза»

Россиянин побывал в Пакистане и описал местных женщин словами «редко увидите даже глаза»

В Пакистане существуют разные стандарты модных требований к женщинам в зависимости от региона. Российский путешественник, автор блога TravelManiac, делится своими впечатлениями после посещения этой страны.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
А геи там есть?
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12 час.
ИИ
Иван Иваныч
В Пакистане предусмотрено уголовное наказание за однополые сексуальные действия.
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12 час.

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