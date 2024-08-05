Россиянин побывал в Пакистане и описал местных женщин словами «редко увидите даже глаза»

В Пакистане существуют разные стандарты модных требований к женщинам в зависимости от региона. Российский путешественник, автор блога TravelManiac, делится своими впечатлениями после посещения этой страны.
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