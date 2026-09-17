Премьер Польши Туск уличил президента Навроцкого в согласии отдать часть страны

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил президента Кароля Навроцкого в готовности уступить часть территорий.
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