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Награждены победители среди органов местного самоуправления (по итогам ежегодного соревнования). Фото.

Награждены победители среди органов местного самоуправления (по итогам ежегодного соревнования). Фото.

Фото: Роман РуцкийТоржественное мероприятие прошло во Дворце культуры области.Среди сельских Советов депутатов переходящим знаменем, дипломом 1 степени и денежным вознаграждением награжден Ходосовский сельский Совет депутатов Мстиславского района, дипломами 2 и 3 степени и денежным вознаграждением -Семукачский сельский Совет депутатов Могилевского  .

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