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Несекретные материалы

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Рекордные убытки Enviva: очередной сектор зеленой энергии оказался на грани банкротства из-за фальсификаций

Рекордные убытки Enviva: очередной сектор зеленой энергии оказался на грани банкротства из-за фальсификаций

Сфера альтернативной энергетики терпит бедствие. Одна за другой отрасли ВИЭ и климатически нейтрального топлива банкротятся и одновременно разрушают веру в то, что цели энергоперехода будут достигнуты, а окружающая среда спасена.

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