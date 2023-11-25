Пресс-служба Минцифры киевского режима распространяет информацию о том, что в ночной период на территории ряда подконтрольных войскам нацистских формирований киевского режима оказалась замечена работа указывающих на возникновение тревожного режима систем.
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