В России заявили о признаках вступления Украины в НАТО

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Интеграция оборонных отраслей Евросоюза (ЕС) и Украины означает практическое вступление Киева в НАТО со всеми вооружениями и статусом полноправного члена альянса, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.