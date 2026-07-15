В России заявили о признаках вступления Украины в НАТО

Интеграция оборонных отраслей Евросоюза (ЕС) и Украины означает практическое вступление Киева в НАТО со всеми вооружениями и статусом полноправного члена альянса, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
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