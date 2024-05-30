Новую разметку каждую ночь рисуют дорожные службы во Владивостоке

На улицах Владивостока продолжают активно обновлять дорожную разметку. Практически каждую ночь при благоприятных погодных условиях специалисты муниципального бюджетного учреждения «Содержание городских территорий» чертят все новые сплошные и прерывистые линии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.