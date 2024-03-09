Bloomberg: Выступление Тейлор Свифт увеличит ВВП Сингапура

Аналитик Чуа Ханьтэн обратил внимание на то, что концерты, в которых примет участие музыкальная исполнительница из Соединённых Штатов Америки Тейлор Свифт, позволят сингапурской экономической системе добиться очередного рывка.
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