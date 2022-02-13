Имя участницы от Украины на "Евровидении - 2022" внесено в базу сайта "Миротворец"

Украинская певица Алина Паш, которая победила в национальном отборе Украины на "Евровидение - 2022" и будет представлять страну на международном конкурсе, внесена в базу сайта "Миротворец".
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