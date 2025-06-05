В Россию может попасть вирус Коксаки: предупреждение эпидемиолога Онищенко

Эпидемиолог Онищенко предупреждает о риске завоза вируса Коксаки в Россию с овощами и фруктами.Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил о возможном завозе вируса Коксаки в Россию вместе с импортными овощами и фруктами.