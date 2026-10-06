Минобороны: расчеты ударных БПЛА бригады "Варяг" поразили Северный мост в Киеве

Расчеты ударных беспилотников бригады войск беспилотных систем «Варяг» нанесли удары по Северному мосту в Киеве, который обеспечивал переброску украинских войск.
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Это о каком ударе? Тот, который был 5 дней назад или что-то новое? Или просто афтырю деньги нужны и он работает ксероксом новостей?