Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 786 подписчиков

Минобороны: расчеты ударных БПЛА бригады "Варяг" поразили Северный мост в Киеве

Минобороны: расчеты ударных БПЛА бригады "Варяг" поразили Северный мост в Киеве

Расчеты ударных беспилотников бригады войск беспилотных систем «Варяг» нанесли удары по Северному мосту в Киеве, который обеспечивал переброску украинских войск.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Traveller
Traveller

Это о каком ударе? Тот, который был 5 дней назад или что-то новое? Или просто афтырю деньги нужны и он работает ксероксом новостей?