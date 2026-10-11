Zero Hedge
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Zero Hedge

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Bluesky Exodus? Nikita Bier Says Users "Coming Back To X In Droves" And "Very Angry"

Bluesky Exodus? Nikita Bier Says Users "Coming Back To X In Droves" And "Very Angry"

Bluesky Exodus? Nikita Bier Says Users "Coming Back To X In Droves" And "Very Angry" Nikita Bier, who most recently led X's product development, has stayed on as an advisor and revealed on Saturday that Bluesky users have been "coming back to X in droves the last few weeks.

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