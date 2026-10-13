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Приток прямых иностранных инвестиций в Китай достиг четырехлетнего максимума

Приток прямых иностранных инвестиций в Китай достиг четырехлетнего максимума

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Китай в первом полугодии 2026 года достиг наивысшего уровня за соответствующий период последних четырех лет.

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