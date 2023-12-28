В Mercedes-Benz может появиться сканер отпечатка пальца. Со встроенным алкотестером

Немецкий автопроизводитель заинтересовался разработкой корейского стартапа PiQuant — дактилоскопического датчика, встроенного в кнопку запуска мотораЮжнокорейский стартап PiQuant разработал сканер отпечатка пальца, в который встроен датчик определения содержания алкоголя в крови.
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