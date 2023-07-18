Yomiuri: Япония намерена запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра

В прошлом году страна уже вводила ограничения в экспорте автомобилей в связи с началом СВО.Правительство Японии намерено расширить список ранее введенных ограничений на экспорт автомобилей в Россию, связанных с началом спецоперации на Украине.
В прошлом году страна уже вводила ограничения в экспорте автомобилей в связи с началом СВО.Правительство Японии намерено расширить список ранее введенных ограничений на экспорт автомобилей в Россию, связанных с началом спецоперации на Украине.
Свежие комментарии