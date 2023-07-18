Царьград

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Yomiuri: Япония намерена запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра

Yomiuri: Япония намерена запретить экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра

В прошлом году страна уже вводила ограничения в экспорте автомобилей в связи с началом СВО.Правительство Японии намерено расширить список ранее введенных ограничений на экспорт автомобилей в Россию, связанных с началом спецоперации на Украине.

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