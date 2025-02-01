TRENDYMEN
TRENDYMENЛЕНТАДЕНЬГИПРОСТРАНСТВОСТИЛЬWISH LISTДЕВУШКИПУТЕШЕСТВИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TRENDYMEN

39 518 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В С
    👍10 хороших вещей,...
  • Павел
    Смерть министра потрясла Кремль https://goo.su/KCz0TDw10 адских попутчи...
  • Валерий Светлый
    Дурака, аднака! Ти хатя бы из фиодализма выпалзла? Зачэм не панимаишь исламский шурум-бурум? Тибе еще не телали секир...Афганистан до все...

Акула приплыла к дайверу и стала просить, чтобы он ее погладил

Акула приплыла к дайверу и стала просить, чтобы он ее погладил

Мики Смит отправился в подводное погружение у берегов Флориды, чтобы изучить коралловые рифы. Он был настолько увлечён поиском интересных образцов, что полностью сосредоточился на работе и перестал обращать внимание на окружающую среду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Maxim
Шкурка - шершавая, гидродинамика, конечно - есть рецепторы..
Ответить
17 час.
Элеонора Коган
Что-то подобное я слышала.Интересно но опасно.
Ответить
17 час.
наверх