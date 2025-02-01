Акула приплыла к дайверу и стала просить, чтобы он ее погладил

Мики Смит отправился в подводное погружение у берегов Флориды, чтобы изучить коралловые рифы. Он был настолько увлечён поиском интересных образцов, что полностью сосредоточился на работе и перестал обращать внимание на окружающую среду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии