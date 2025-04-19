Заготовка березового сока может стать новым направлением агропромышленного бизнеса

Бизнес Ленобласти считает перспективным промышленное производство любимого весеннего напитка Несмотря на усиление контроля со стороны государства, в Ленинградской области, где сосредоточены значительные ресурсы березняков, местные производители продуктов питания с интересом рассматривают возможности рынка производства и сбыта березового сока.