Заготовка березового сока может стать новым направлением агропромышленного бизнеса

Бизнес Ленобласти считает перспективным промышленное производство любимого весеннего напитка Несмотря на усиление контроля со стороны государства, в Ленинградской области, где сосредоточены значительные ресурсы березняков, местные производители продуктов питания с интересом рассматривают возможности рынка производства и сбыта березового сока.
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