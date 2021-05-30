Юрий Подоляка. Итоги переговоров в Сочи – 2: что «сдал» Лукашенко Путину «за кредит» и новые рейсы «Белавиа»?

Давно Путин не выглядел таким довольным. И очень похоже, что повод для довольства у него есть. Причем сокрыт он за скупыми официальными сообщениями его пресс-службы, полный смысл которых раскрывается лишь, если мы покопаемся в недавней истории.
Давно Путин не выглядел таким довольным. И очень похоже, что повод для довольства у него есть. Причем сокрыт он за скупыми официальными сообщениями его пресс-службы, полный смысл которых раскрывается лишь, если мы покопаемся в недавней истории.
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