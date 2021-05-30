E-News.su

83 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    К сожалению Запад не будет к этому прислушиваться."Сафари на людей"...
  • Владимир Ознобихин
    Заработался, сердечный?!Арестовича хотят ...
  • Владимир Ознобихин
    Минские соглашения не исполняет Украина!! А нам остаются санкции. Двайте объявим, что возьмемся их выполнять за Укра...Корнилов предложи...

Юрий Подоляка. Итоги переговоров в Сочи – 2: что «сдал» Лукашенко Путину «за кредит» и новые рейсы «Белавиа»?

Давно Путин не выглядел таким довольным. И очень похоже, что повод для довольства у него есть. Причем сокрыт он за скупыми официальными сообщениями его пресс-службы, полный смысл которых раскрывается лишь, если мы покопаемся в недавней истории.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх