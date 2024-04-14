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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абаскаль сообщил команде об уходе из «Спартака» (Metaratings)

По информации Metaratings, главный тренер объявил команде о том, что покидает свою должность. Ранее стало известно, что исполняющим обязанности тренера «Спартака» будет Владимир Слишкович.

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