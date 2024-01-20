Британия опять нами недовольна: ее оставили без трески

У них много чего есть! У них один из крупнейших рыболовных флотов в мире! Ну и Британское Содружество - Канада, Австралия, Новая Зеландия, все еще владения в Ю.Америке и Океании! Все это моря с кучей рыбных ресурсов! Наш запрет это лишь незначительное неудобство, так тут им ловить было ближе и удобней! ВСЕ1

Сергей Бессонов

"В Великобритании обеспокоены запретом на лов рыбы у российских берегов" Это ещё один "подвиг" Хрущёва из тех послевоенных лет, когда он колесил по миру, пытаясь понравиться лидерам Запада (этой же дорожкой в 90-е годы пошёл и сторонник "общечеловеческих ценностей" Горбачёв). Там где Сталин брал сам то, что должно было принадлежать СССР: территории, острова - Хрущёв получение сиюминутной политической выгоды, менял на долговременные интересы нашего государства. Стоимость красной рыбы в магазинах Северо-Запада России сегодня доходит до 2000 руб. и более, треска под 1000 руб., а мы позволяем самым заклятым нашим врагам - англосаксам, которые гадят нам везде, где только смогут: диверсии, атаки БПЛА наших городов, потопленные корабли, самолёты сбитые английскими ракетами, только за последние два года, а мы десятки лет позволяем им практически бесплатно выгребать богатства наших морей. Заодно неплохо бы навести порядок с рыбными богатствами на нашем Дальнем Востоке - перед глазами стоят видеокадры: - заваленные, тысячами тонн погибающей после нереста рыбы, берега дальневосточных рек. Европа призывает есть сверчков, жуков и прочую гадость, а у нас тысячи тонн не переработанной хотя бы в полуфабрикат, красной рыбы отравляют экологию рек.