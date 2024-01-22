Новые месторождения лития в Таиланде могут сделать страну одним из лидеров по залежам этого металла Татьяна АрестоваТайланд снова оказался в центре внимания мировых экономических новостей благодаря своему новейшему открытию – крупным залежам лития.
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