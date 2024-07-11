Выплату контрактникам увеличили до 1,7 миллиона рублей в Подмосковье

Единоразовая выплата для военнослужащих по контракту в Подмосковье стала самой большой в стране. Сумму поддержки увеличили до 1,7 миллиона рублей — помимо нее, военнослужащие получают достойную зарплату и льготы.
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