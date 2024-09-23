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Золото снова у русских программистов: Русские студенты одолели соперников из Штатов и Китая

Золото снова у русских программистов: Русские студенты одолели соперников из Штатов и Китая

Русские студенты вырвались в финал международного чемпионата по программированию. А затем взяли золото.

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