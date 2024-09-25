Задержан крымчанин, плюнувший в коробку для сбора помощи участникам СВО

Задержан крымчанин, плюнувший в коробку для сбора помощи участникам СВОСотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым задержали жителя пгт.
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