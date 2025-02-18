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"Трамп? Да пошёл он!" - Украинцы обвиняют США в предательстве

"Трамп? Да пошёл он!" - Украинцы обвиняют США в предательстве

  С Украины доносится вой: страну не пускают в НАТО, а Трамп тепло общается с Путиным. Боевики не скупятся на нецензурные слова в адрес и президента США, и Зеленского, пишет британское издание The Times.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Предательство&quot;?!...🙃    А США что, присягали на верность Усраине и в услужение?   Конечно...    жЫдо-бандэрью всегда нравилась ХАЛЯВА!!
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14 час.
Ф
Фил
Шестерки воют. Вам -баранам говорили, что вас кинут при любом удобном случае. Вы как использованный нацицюрник.😅
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13 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Наверное уже Трампа занесли в &quot;Миротворец&quot;?! Как же, халявы лишают.
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9 час.
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