БОЯЛИСЬ ТРАГЕДИИ, НО ВЫДАЛИ "СТВОЛЫ": РЕШЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ МИЛЛИОНЫ РУССКИХ

Юрий Селиванов Действительно хорошая новость, мы должны сами защищать свою территория (понимай Родину), вот только с оружием подкачали. А как же с вооружением отрядов от врага, который "понаехал" внутри страны?

Скиф Туран Нет необходимости ополченцам, лезть на ДРГ в штыковую! Задачами ополченцев должны быть: наблюдение за диверсионной группой, координировать свои действия кадровыми воинскими частями, при необходимости устраивать засады, отлавливать отставших диверсантов, тревожить короткими огневыми атаками из укрытий и отходить, для того чтобы вызвать тревогу или панику в рядах противника.