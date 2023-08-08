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БОЯЛИСЬ ТРАГЕДИИ, НО ВЫДАЛИ "СТВОЛЫ": РЕШЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ МИЛЛИОНЫ РУССКИХ

БОЯЛИСЬ ТРАГЕДИИ, НО ВЫДАЛИ "СТВОЛЫ": РЕШЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ МИЛЛИОНЫ РУССКИХ

ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО Вооружение белгородского и курского ополчения может стать очередным поворотным моментом в истории нашей страны.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Действительно хорошая новость, мы должны сами защищать свою территория (понимай Родину), вот только с оружием подкачали. А как же с вооружением отрядов от врага, который &quot;понаехал&quot; внутри страны?
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12 час.
Скиф Туран
Нет необходимости ополченцам, лезть на ДРГ в штыковую! Задачами ополченцев должны быть: наблюдение за диверсионной группой, координировать свои действия кадровыми воинскими частями, при необходимости устраивать засады, отлавливать отставших диверсантов, тревожить короткими огневыми атаками из укрытий и отходить, для того чтобы вызвать тревогу или панику в рядах противника.
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11 час.
Скиф Туран
В Российской Империи, в оружейных магазинах, можно было свободно  купить нарезное оружие.
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10 час.

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