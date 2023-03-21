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Американский «Институт изучения войны»: Рост интенсивности боевых действий в районе Авдеевки имеет целью отвлечь части ВСУ от других участков фронта

Американский «Институт изучения войны»: Рост интенсивности боевых действий в районе Авдеевки имеет целью отвлечь части ВСУ от других участков фронта

По информации американского "Института изучения войны", российская армия продвинулась в городской черте Бахмута (Артемовска) и в районе Авдеевки.

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