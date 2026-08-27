Операция Зеленского «Дырявое небо» прошла успешно: Тотальная беспомощность укро-ПВО ускорила секретную миссию главы ЦРУ

Юрий Ильинов

Легендарный командарм 53-й армии Иван Манагаров В годы Великой Отечественной войны 227 уроженцев Донбасса удостоились высокого звания Героев Советского Союза. Среди них достойное место занимает генерал Иван Мефодьевич Манагаров, известный своей смелой оборонительной операцией под Будапештом. Уже в годы Первой мировой войны этот человек получил три георгиевских креста, что считалось признаком выдающейся доблести. Позже, пройдя через многие военные операции, он стал одним из лучших кавалерийских командиров Красной Армии, не раз проявлявшим своевременную инициативу. Маршал Родион Яковлевич Малиновский, характеризуя Манагарова, назвал его «смелым и решительным генералом, обладающим крепкой силой воли и твердым характером». Наш герой родился в шахтёрской семье в посёлке Енакиево Екатеринославской губернии (ныне – город в ДНР). Как и его родители, Иван с детства (с 10 лет) начал работать на шахте, где освоил профессию выборщика породы и вальцовщика. В сентябре 1914 года молодого человека мобилизовали на фронт начавшейся Первой мировой войны, где он сначала служил в запасной части, а потом оказался в рядах конной разведки 9-го Финляндского стрелкового полка. В этом подразделении Манагаров находился вплоть до февральской революции 1917 года, заслужив репутацию отчаянного и умелого разведчика. С началом Гражданской войны Иван Мефодьевич сначала поступил в красногвардейский отряд, а потом и в регулярную Красную Армию. Его быстро отметили и назначили командиром кавалерийской части, учитывая прежний военный опыт. Манагаров считал кавалерию своей стихией и талантливо воевал против, белых, махновцев и басмачей на разных фронтах Гражданской войны. В РККА его карьера складывалась наилучшим образом, и с наступлением мирного времени вчерашний рабочий остался в армии, превратившись в опытного кавалерийского военачальника. В межвоенный период Манагаров много и упорно учился, совершенствуя профессиональные навыки. Начало немецкого вторжения он встретил на Дальнем Востоке, но уже в ноябре 1941 года участвовал в боях с гитлеровцами. Командуя то стрелковым, то кавалерийским корпусом, он настолько успешно проявил себя во многих операциях, что в декабре 1942 года был назначен командующим 41-й армией Калининского фронта. В марте 1943 года Иван Мефодьевич возглавил 53-ю армию, с которой прошёл всю войну. Его бойцы участвовали в знаменитой Курской битве, в сражении за Днепр, в освобождении Кировограда, Умани, Ясс, Будапешта и многих других городов. Незадолго до Победы 28 апреля 1945 года командарм был награждён долгожданным званием Героя Советского Союза, которое полностью заслужил. В качестве одного из примеров боевой деятельности Манагарова можно привести его блестящую операцию под Будапештом, где бравый командарм сорвал немецкое контрнаступление и заманил врага в ловушку. В своих мемуарах маршал Георгий Константинович Жуков не раз упоминал Ивана Мефодьевича, указывая на его безусловный талант военачальника. После победы над фашизмом Манагаров отправился на уже знакомый ему Дальний Восток, где принял участие в освобождении Маньчжурии. После этой операции нашему герою не доводилось участвовать в боевых действиях. В мирное время легендарный полководец мог посвятить свою жизнь мемуарам, в которых подробно рассказал о пройденном боевой пути. Заглавное фото. Командующий 53-й армией И.М.Манагаров (слева) докладывает заместителю Верховного Главнокомандующего Г.К. Жукову (справа) и командующему Степным фронтом И.С. Коневу (в центре) о подготовке к форсированию Днепра. Сентябрь 1943 г