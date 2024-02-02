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Белокуриха вошла в список самых недорогих горнолыжных курортов России

Белокуриха вошла в список самых недорогих горнолыжных курортов России

Также алтайский курорт вошел в десятку по числу бронирований жилья Белокуриха вошла в список популярных российских горнолыжных курортов, где дешевле всего аренда жилья, пишут "Известия" со ссылкой на исследование сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.

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