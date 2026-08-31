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Жёсткая риторика Уорша предполагает ещё два повышения ставки ФРС - Barclays

Жёсткая риторика Уорша предполагает ещё два повышения ставки ФРС - Barclays

Barclays ожидает, что Федеральная резервная система США повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов в сентябре и проведет еще одно повышение в декабре.

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