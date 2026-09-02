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Газета.ру

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МТС AdTech: россияне оформляют в среднем 5,6 заказа фаст-фуда в месяц

МТС AdTech: россияне оформляют в среднем 5,6 заказа фаст-фуда в месяц

Среднее количество заказов фастфуда на одного активного пользователя в России за январь–июль 2026 года увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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