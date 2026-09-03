В Орле скончался известный художник Виктор Лупачев

Орловский пейзажист Виктор Лупачев за свою жизнь создал почти 1,5 тыс. живописных произведений, 1200 из которых хранятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом, включая ООН.
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