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Орловские новости

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В Орле скончался известный художник Виктор Лупачев

В Орле скончался известный художник Виктор Лупачев

Орловский пейзажист Виктор Лупачев за свою жизнь создал почти 1,5 тыс. живописных произведений, 1200 из которых хранятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом, включая ООН.

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