Лаюк Шабан Муратович Выходцы из Адыгеи сражались с врагом с первых дней кровопролитной войны. В рядах защитников Брестской крепости, принявших на себя первый удар фашистов, находились Аюб Басте, Юсуф Схаляхо, Челемет Дербок, Шабан Лаюк, Мугарбий Схатум, кавалер ордена трех степеней Григорий Кошаков и другие.