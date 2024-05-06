НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

132 подписчика

13 поражений за сезон – антирекорд «Манчестер Юнайтед» в АПЛ. Хуже было в сезоне-1989/90 – 16 поражений

Команда тренера Эрика тен Хага уступила «Кристал Пэлас» (0:4) в матче 36-го тура АПЛ. Это поражение стало 13-м для команды в нынешнем сезоне – антирекорд клуба в АПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх