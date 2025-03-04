Объекты в Миргороде, Харькове, Сумах, Светловодске, Кременчуге - названа география ударов в ночь на 4 марта Российские Вооружённые силы нанесли новые удары по объектам на территории Украины.
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Объекты в Миргороде, Харькове, Сумах, Светловодске, Кременчуге - названа география ударов в ночь на 4 марта Российские Вооружённые силы нанесли новые удары по объектам на территории Украины.
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