Оверчук: к российской делегации на саммите АТЭС в США относятся достойно

Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, который возглавляет делегацию России на встрече в Сан-Франциско, сообщил, что к российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии