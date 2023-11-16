Оверчук: к российской делегации на саммите АТЭС в США относятся достойно

Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, который возглавляет делегацию России на встрече в Сан-Франциско, сообщил, что к российской делегации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско относятся достойно, передает РИА Новости.