Царьград
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Царьград

7 615 подписчиков

Пока одни гибнут, другие устраивают полуголые шоу на федеральных каналах

Пока одни гибнут, другие устраивают полуголые шоу на федеральных каналах

Специальная военная операция длится уже четыре года. За это время страна потеряла тысячи своих сыновей.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Leon D
Leon Dизменено

Устраивают потому что им платят.
А почему им платят? И кто? Сами клоуны лишь пешки.
Вы довольствуетесь пешками?