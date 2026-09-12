Специальная военная операция длится уже четыре года. За это время страна потеряла тысячи своих сыновей.
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Самые нелепые и мещанские наряды у Киркорова. Бриллианты на зубах - это не признак вкуса. Это вид снобизма.
Устраивают потому что им платят.
А почему им платят? И кто? Сами клоуны лишь пешки.
Вы довольствуетесь пешками?