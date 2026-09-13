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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» – лидер РПЛ с 20 очками после 8 туров, «Спартак», «Динамо» и ЦСКА отстают на 4 балла, «Зенит» – на 5. «Локо» на 13-м месте

« Краснодар » сохраняет лидерство в Альфа-Банк РПЛ после 8-го тура. В активе команды Мурада Мусаева 20 очков.

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