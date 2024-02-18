Патриарх Кирилл назвал потерю самокритики главным грехом людей во власти

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове выразил глубокую озабоченность превозношением и утратой критического отношения к себе среди людей, обладающих властными полномочиями.
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