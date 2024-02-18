Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Нелюбин
    Свежо придание.да верится с трудом...Прикажут..разместит..С каких пор "шестерка" невыполнит приказ "хозяина"...Премьер Орпо: Фин...
  • лина любимцева
    У нас так в подъезде  пожилая соседка выставляла  пакеты с мусором в подъезд, у своей двери, возле лестницы, как на с...Юрист Романова: н...
  • Надежда Донцова
    Да, усрались бы вы со своими отношениями! Плевать нам на вас с большой колокольни! Прибалты ничего из себя не предста...Политолог Межевич...

Патриарх Кирилл назвал потерю самокритики главным грехом людей во власти

Патриарх Кирилл назвал потерю самокритики главным грехом людей во власти

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Троицком храме в Реутове выразил глубокую озабоченность превозношением и утратой критического отношения к себе среди людей, обладающих властными полномочиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх