Новый Osprey для спецназа

Судя по хвостам и крыльям, Bell Boeing V-22 Osprey приговорили к отставке. Интересный и главное – реализованный проект конвертоплана, почти 20 лет исправно таскавший на себе американских морпехов и спецназовцев в разных точках земного шара, не то чтобы надоел – откровенно достал сложностью эксплуатации и дороговизной.
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