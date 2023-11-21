Зеленский отказался от переговоров с Москвой, несмотря на катастрофу в рядах ВСУ

Президент Украины в очередной раз отказался от самой идеи начать мирные переговоры с Россией.20 ноября президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью британскому таблоиду The Sun, в котором заявил о готовности Киева сражаться, несмотря на провал контрнаступления и ослабевающую поддержку со стороны Запада.
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