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Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали

Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 20:37 на автодороге "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" вблизи Джанкоя – два человека погибли и трое пострадали, один из них подросток.

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