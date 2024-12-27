Легковушка влетела в фуру возле Джанкоя: двое погибли и трое пострадали

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 20:37 на автодороге "Таврида – Джанкой – Красноперекопск" вблизи Джанкоя – два человека погибли и трое пострадали, один из них подросток.