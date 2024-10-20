Фанаты "Спартака" назвали позором поражение команды в матче РПЛ с "Краснодаром"

Активная фанатская группировка московского "Спартака" "Фратрия" в своем Telegram-канале опубликовала посты, посвященные разгромному поражению от "Краснодара" в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), назвав подобный результат позором.
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